Pas shumë vitesh kthehet në Shkup, Xhezair Shaqiri – Hoxha (FOTO)

Ish deputeti Xhezair Shaqiri – Komandant Hoxha, eshte kthyer me ne fund ne shtepine e tij ne Shkup, pas shume vitesh arrati per shkak te nje fletarresti. Ai kthyer ne shtepi, e ka konfirmuar nepermjet facebook, ku shihet me isha bashkeluftarin e tij Bekim Dardhishta. Hoxha ka paralajmeruar se neser namazin e xhumasë do ta fal në xhaminë e Çairit.

“Sapo u vendosem te familja ne shkup. Neser inshallaAllah do e falim Xhuman ne Xhamin e Qairit te imam SADUSHI. Un si ish komandant i UÇK-së dhe ish deputet i Parlamentit të Maqedonisë padrejtësisht kam qen i përndjekur më shum se 10 vite nga ish qeveria dhe jam detyruar që në shekullin 21 të jetoj larg familjes si Kaçak për të shpëtuar nga arestimi prej ish Regjimit

Nga Qeveria e Zaevit presim trajtim të barabart për gjith qytetarët e shtetit, nuk kërkojmë lēmosh nga askush por vetëm të drejtën tonē si gjith njerēzit në këte shtet lirinë e plotë të jetës barazinë kushtetuese dhe ligjore në shtetin ton ë Maqedoni. Un jamë këtu sot për të provuar se a është kjo qeveri e njëjtë si për Stojançe Angellovin edhe për Xhezair Shaqirin,nëse do jet e njejtë do të ketë të ardhme ky shtet”, ka shkruar Hoxha sapo ka arritur në Shkup.

Në foto Xhezair Shaqiri me Bekim Dardhishten