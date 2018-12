Atë që e beri të ditur ditë më parë kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi, e ka përsëritur sot edhe zëvendës kryeministri Bujar Osmani. “Nuk presim dhe nuk shpresojmë që të kemi ndonjë marrëveshje me Presidentin lidhur me Ligjin e gjuhëve. Unë mendoj që pas përfundimit të procesit të ndryshimeve kushtetuese do të vijojë edhe publikimi i marrëveshjes me Greqinë, si parakusht për të vazhduar procesin në Greqi edhe Ligji i gjuhëve. Dhe të dy këto ligje do të publikohen nga Kryetari i Kuvendit në Gazetën zyrtare, në kuadër të Kushtetutës si rezultat i mos-respektimit të Kushtetutës nga Presidenti” -tha Bujar Osmani, Zv/kryeministër për Çështje Evropiane.

