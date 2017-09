Pas zgjedhjeve edhe Bejta do të bëhet ministër në qeverinë e Zaevit bashkë me Taravarin!?

Nevzat Bejta dhe Arben Taravari pas zgjedhjeve parlamentare do të bëhen pjesë e kabinetit të kryeministrit Zoran Zaev, njoftojnë burime qeveritare. Ata thonë se nëse humbin garën në Gostivar, dyert e qeverisë së Zaevit janë të hapura edhe për Bejtën edhe për Taravarin.

Këto informacione vijnë pas anketave interne dhe publike të bëra në teren, që tregojnë rritje të befasishme të rejtingut të kandidatit të Lëvizjes Besa, Asaf Ademi.

Larg debateve mediatike, ku Bejta dhe Taravari janë mjaft aktivë, Ademi është duke punuar në bazë me qytetarët e Gostivarit, ku mbretëron revoltë e thellë nga puna e deritanishme e Nevzat Bejtës, por edhe për shkak se në vitin 2013 ai bëri pakt me maqedonasit për të mposhtur simbolin e Gostivarit, Rufi Osmanin, i cili me votat shqiptare doli fitues në raundin e parë.

Pakënaqësia ndaj Taravarit ka të bëjë më tepër me politikat e gabuara të Aleancës për Shqiptarët, e cila u fut në koalicion qeveritar me BDI-në dhe shpëtoi Ali Ahmetin nga pensionimi, duke zhgënjyer votuesit që ua kish marrë votat pikërisht në bazë të fushatës anti BDI.

Avancimi i Ademit ka detyruar Bejtën dhe Taravarin të afrohen dhe të fillojnë të bëjnë kalkulime për përkrahje mes veti, të atij që kalon në raundin e dytë. Mirëpo këto kalkulime vështirë se do të japin efekt, duke pas parasysh se do të shtojë edhe më tepër dyshimet te qytetarët e Gostivarit se çfarë marrëveshje sekrete kanë dy parti që publikisht shahen e ofendohen mes veti, kurse në prapaskena bëjnë koalicione.

Ndryshe kryeministri Zaev publikisht bëri të ditur se në rast se Taravari humb zgjedhjet, i ka dyert e hapura të kthehet në postin e ministrisë së shëndetësisë.

Taravari reagoi duke thënë se nuk kthehet në kabinetin e Zaevit. Por analistët politikë vlerësojnë se ky reagim i Taravarit mund të jetë i dhënë në afekt, njësoj sikur para zgjedhjeve parlamentare që tha se do të dalë i 20-ti në listën e kandidatëve për deputetë, e më pas u kandidua i dyti në njësinë zgjedhore numër 1, ku Aleanca shënoi rezultat të dobët.