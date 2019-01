Skivi ka postuar së fundi një status në Instagram, përmes së cilit ka sqaruar gjithë atë se çfarë po ndodh në “BabaStars”.

Skivi ka deklaruar se çfarë vendimi ka marrë lidhur me këtë grup, madje bëri të ditur se po krijon labelin e tij.

“Baba Stars nuk ka menaxher apo njeri adekuat me u pergjigj ne emer te te gjithe anetareve. Baba Stars nga e hena pritet me u pezullu si firm ose me vazhdu me emra tjere ne emra te ri ne firmen Baba Stars duke bere keshtu qe une mos te jem me CO-FOUNDER”, kishte shkruar ndër të tjera Skivi, duke bërë të ditur që emri i tij nuk do të jetë më në mesin e bashkë themeluesve të këtij labeli.

Në postimin e fundit, reperi ka një pyetje për publikun dhe bëhet fjalë për publikimin e këngëve të reja.

“Me i publiku kongt: Njo ka njo- tonat”, ka shkruar Skivi.