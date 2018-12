Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj janë një nga çiftet më të dashura për publikun.

Këtë vit çifti u komentuan mjaft shumë nga publiku pasi u bënë prindër për herë të parë.

Aktori, Kallaku mbrëmë ishte i ftuar tek “Rudina”, i cili zbuloi se pas ardhjes në jetë të Ajkës, gjumi ka ndryshuar tek ata, madje thotë se duhet të bëjnë sakrifica të mëdha.

“Ta marrim gocën me ne, të flejë me ne”. Në fillim Xhensila më thoshte: Besi shtyhu pak andej, fli në cep ndërsa tani kam përfunduar me kokën mbi komodinë”, u shpreh aktori me humor.

Përkundër jetës familjare, Besi dhe Xhensila nuk kanë lënë anash angazhimet e tyre që kanë në karrierë.