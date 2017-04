Pasiguri, frikë dhe shpresë për një të nesërme më të mirë, kjo është gjendja e refugjatëve në Maqedoni (VIDEO)

Të kalosh një ditë në ndonjërin nga kampet e refugjatëve në Maqedoni është një ditë përplot me pasiguri, transmeton Gazeta Express.

Të mbeten dhe të presin, apo të kthehen në Greqi, me shpresë se nga vendi-anëtar i Bashkimit Evropian më lehtë do të arrijnë në ndonjë prej vendeve të Evropës perëndimore, është çështja që i mundon me muaj. Refugjatë të rinj nuk hyjnë në Maqedoni, por mbetet e hapur çështja se vendit a mund t’i ndodhë vala e re e refugjatëve.

Kjo storje gazetareske është realizuar në kuadër të projektit “Raportim për shoqërinë civile dhe ndikimi i saj mbi ndryshimet në shoqëri”, që zbatohet nga IMM dhe SCOOP, me përkrahje nga programi CIVICA Mobilitas./Gazeta Express/