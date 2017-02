“Patriotizmi” i N.Gruevskit

Mubekir PALLOSHI

Po thuaj se tre vite u bënë nga fillimi i krizës në Maqedoni dhe akoma nuk ka asnjë fije shprese se ajo do të përfundojë dhe do të vijnë ditë më të mira për qytetarët e vendit.

Para tre viteve kriza politike filloi me publikimin e të ashtuquajturave bomba ku doli në shesh kriminaliteti i partive politike që prej vitit 2006 që janë në pushtet.

Pas dy anulimeve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme, ato më në fund u mbajtën me 11 dhjetor vitin e kaluar, ku pikërisht me nismën e fushatës filloi edhe propaganda e tyre “patriotike”.

N.Gruevski me spina të bëra nga doktorët e tij arriti që prej temave aktuale konform “bombave” që dolën në opinion për korrupcion, shantazhime, blerje te votave, kërcënimet ndaj qytetarëve e shumë çka tjetër, pêrsëri arritën ta defukusojnë opinionin dhe temë kryesore ta bënë “patriotizmi” , gjegjësisht (mos)zyrtarizimin e gjuhës shqipe ,( të cilën bdi 5 herë e ka zyrtarizuar dhe prapë do ta zyrtarizojë si duket ) dhe kinse se shteti po shkon në duar të shqipëtarëve dhe drejt federalizimit.

Prej fillimit të fushatës e deri më sot ,dhe do vazhdoje me siguri kjo temë edhe muajve në vijim për gjoja se shiten interesat shtetërore dhe nacionale maqedonase, dhe askush nuk po i përmend më ato përgjimet për të cilat edhe filloi kriza politike.

Sot gjendemi ne një situatë ku kryetari i VMRO-sē nuk zgjedh mjete dhe metoda për ta shpëtuar lëkurën e tij dhe të bashkëpuntorëve,dhe këtë po e bënë në mënyrë perfektë duke e shpërqëndruar opinionin nga temat kryesore.

Këtu për hir të vërtetës duhet cekur se BDI me dashje ose jo ka kontribuar me analizat e thella dhe me mosshterjen e argumenteve ende brenda për brenda partisë,duke e bërë temë kryesore gjuhën shqipe qe dy muaj ( siq e ceka më lartë që 5 herë e kanë zyrtarizuar ) dhe njëkohësisht duke kontribuar në nxitje të elektoratit maqedonas kundër shqipëtarëve.

Gruevski në intervistën e fundit ofroi gjithçka bile bile edhe vetëflijim për të ruajtur shtetin unitar dhe duke i ofruar mbështetje LSDM-së për qeveri t’pakicës( nëse e han pazari ) vetëm e vetëm me pretekstin se “otide drzavata”a në fakt ështē e kundërta, ata janë ne gjendje të detsbilizojnë shtetin vetëm për të shpëtuar veten e tyre dhe mos të dal në shesh mënyra se si kanë qeverisur këta nga viti 2006 e këndej.

Në fund do ta citoj Gruevskin për hir të origjinalitetit në gjuhën e tij:

“Na lagata i se kratki nozete , porano ili podocna vistinata ke izbiva na povrshina,taa e kako shillo,ke bode ke bode levo desno napred nazad na krajot ke ispliva na povrshina”.

KËTU PAJTOHEMI EDHE NE, POR ATIJ DHE ATYRE DO TU DHEMB MË SË SHUMTI KJO E VËRTETË !!!