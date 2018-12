Në urimin me rastin e festave të Fundvitit dhe Krishtlindjeve, drejtuar grekëve të cilët janë jashtë vendit, presidenti i Greqisë, Prokopis Pavlopulos i përmendi edhe të a.q. çështjet kombëtare grek: marrëdhëniet midis Turqisë dhe Greqisë, çështjen e Qipros dhe çështjen e emrit, gjegjësisht Marrëveshjen e Prespës.

Në lidhje me marrëdhëniet me Maqedoninë, Pavlopulos i përsëriti qëndrimet e tija nga periudha e kaluar se Greqia nuk do të pranoj interpretime arbitrare të marrëveshjes së Prespës dhe aq më shumë kur ato reflektojnë irredentizëm, sepse akoma asgjë nuk ka përfunduar”, porositi presidenti i Greqisë, Prokopis Pavlopulos.

Tha se Greqia “përpiqet për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe në praktikë tregon se mbështetë anëtarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian”, por sqaroi se për atë parakusht është zgjidhja e çështjes së emrit “në përputhje me historinë dhe të drejtën ndërkombëtare, ndërsa pasi të përfundojë revizioni kushtetues i cili do të përmbajë të gjitha garancitë”, atëherë Marrëveshje do të ratifikohet në Kuvendin grek.

“Vendi ynë fqinjë duhet t’i bëjë ndryshimet e nevojshme në rendin e tij ligjor, ndërsa para se të gjithash në Kushtetutë. Dhe me të vërtetë, e ndërmorën këtë angazhim. Sipas kësaj presim ta plotësoj. Vetëm kur përfundimisht do të përmbyllet i gjithë ky proces dhe pasi të përcaktohet a i përmban të gjitha garancitë revizioni kushtetues, atëherë do të mund të ketë ftesë për anëtarësim në NATO, si dhe çfarëdo fillimi të bisedimeve, në lidhje me procesin e pranimit të IRJM-së në Bashkimin Evropian. Gjithashtu vetëm atëherë do të mund të finalizohet edhe përmbajtja e Marrëveshjes midis Greqisë dhe IRJM-së dhe të arrij për ratifikim në Kuvendin e Greqisë”, tha Pavlopulos.