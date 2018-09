PDSH fillon fushatën nga Çairi, me moton “Një hap para PËR NATO dhe BE

PDSH fillon sot fushatën informuese për referendumin e 30 shtatorit për integrimin e vendit në NATO dhe BE.

Të premten, në mbledhjen e zgjeruar të Kryesisë Qëndrore me kryetarët e degëve, u zgjodh shtabi zgjedhor , ndërsa gjatë fundjavës u mbajtën edhe mbledhjet në të gjitha degët dhe nëndegët e PDSH-së ku u formuan shtabet e degëve dhe u zgjodhën kryetarët dhe anëtarët e tyre. Shtabe janë formuar në Likovë, Kumanovë, Haraçinë, Hasanbeg, Butel, Çair, Shuto-Orizare, Veles, Çashkë, Karshiakë, Sopishtë, Saraj, Zhelinë, Tearcë, Tetovë, Bërvenicë, Bogovinë, Negotinë-Vrapçisht, Gostivar, Kërçovë, Dibër, Strugë,Ohër,Resnjë, Dollnen, Krushevë dhe Manastir.

Prej sot fillon edhe mbajtja e tubimeve si dhe formave tjera të takimeve me qytetarët, me qëllim rritjen e përkrahjes për referendumin që do të mbahet më 30 Shtator.

Fushatën për referendumin, me moton “Një hap para PËR NATO dhe BE”, PDSH do ta fillojë nga Çairi ku do të mbahet tubim me fillim në orën 19:30, në teatrin e fëmijëve në Carshinë e vjetër në Shkup.