PDSH-ja “vërshoi” Batincën e Shkupit (FOTO)

Partia Demokratike Shqiptare sonte më 04.10.17 mbajti tubimin e saj në Batincë të Studeniçanit. Para të madh të anëtarëve dhe simpatizantëve të PDSH-së folën Regaip Mustafa – bartësi i listës së këshilltarëve, si dhe Azem Sadiku kandidati i PDSH-së për kryetar komune në Studeniçan, të cilët e shpalosën programin e PDSH-së për 4 vitet e ardhshme për Studeniçanin.

Z. Sadiku në fjalimin e tij potencoi se ai së bashku me e ekipit të tij do të vazhdojnë me programin e investimeve në infrastrukturë, me stimulimin e ekonomisë vendase, si dhe me shumë projekte të reja e që kanë për qëllim zhvillimin e mëtutjeshëm të kësaj komune.

Të pranishmëve në këtë tubim i ju drejtua edhe Kryetari i PDSH-së, Menduh Thaçi i cili duke folur për sukseseset e Azem Sadikut mes tjerash theksoi se aftësia dhe ndershmëria e individit është shumë e rëndësishme për drejtimin e mirëfilltë të një komune!