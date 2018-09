PDSH me dy poste të rëndësishme në MPB Në Ministrinë e Punëve të Brendeshme, janë bërë ndryshime me emërimin e kuadrove të PDSH-së dhe atë për herë të parë në histori që nga pamvarësimi i Maqedonisë, nga viti 1992, në hierarhinë e: Departamentit për sigurimin personal dhe të objekteve vitale, (Drejtori e 6 ) një ndër kryeshefat në këtë Departament, emërohet një kuadër shqiptar, profesional dhe i dëshmuar në punën dhe sukseset e tij, më saktesisht ish-gjenerali i MPB-së në vitin 2006-2008 , Safet Mamut.

Si dhe Idriz Milaimi kryeshef i krim policisë në Tetovë.

“PDSH është e bindur se me pregatitjen profesionale do të arrinë që me sukses dhe nder ti kryejnë detyrat. Njohtojmë opinionin se emërime të këtilla nëpër institucione shtetërore do të vazhdojnë edhe në të arrdhmen”, thonë nga PDSh-ja për Zhurnal.