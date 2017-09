PDSH me shumicën e ish-deputetëve garon në disa komuna

Partia Demokratike Shqiptare (PDSH) po shqyrton disa kandidatura për zgjedhjet lokale të 15 tetorit.

Nga kjo parti ende nuk ka një vendim zyrtar për nominime të kandidatëve por nga ajo përflitet në opinion janë disa kandidatura, ish deputet dhe funksionar partiak që po shqyrtohen për nominime. Janë kryesisht kandidat që kanë garuar edhe në cikle të kaluara zgjedhore për PDSH dhe që kanë pësuar fiasko sidomos në zgjedhjet e fundit dhe në zgjedhjet e kaluara. Në sytë e opinionit Në Nshihet si tentim “shtrydhja ” e fundit që ju bëhet këtyre figurave partiake para pensionimit politik nga kreu i PDSH-së.

Nga kandidatët më të përfolur janë:

Për komunën e Gostivarit PDSH po shqyron kandidaturën ish-deputetit i PDSH-së, Gazmend Aliu, por në kombinim nuk mund të përjashtohet mundësia të jenë edhe figura të tjera të kësaj partie në Gostivar.

Njëri kandidatët më të përfolur të PDSH-së për komunën e Likovës është edhe ish deputeti Orhan Ibrahimi – nënkryetari i PDSH, përndryshe i njohur edhe me pseudonimin “Bokseri” pas zënkës me grushta që ndodhi në parlamanet me bashkëvendasin e tij Rexhail Ismailin e BDI-së.z Ibrahimi ishte edhe kandidat për deputet , bartës liste i PDSH-së për zonën e Kumanovës në zgjedhjet e fundit parlamentare , mirpo nuk arriti të merte votat e nevojshme për tu bërë deputet edhe për këtë mandat parlamentar. Si kandidaturë tjetër e mundshme nga kjo zonë, përmendet edhe emri i Ragmi Isufit, kryetar aktual i degës së PDSH-së në Likovë. Kjo degë javëve të fundit ka përjetuar edhe krizën më të thellë që nga ekzistimi kësaj partie. Aktivist të shumtë, bile edhe nëndegë të tëra kanë braktisur këtë parti dhe janë rreshtuar në anën e Aleancës së Ziadin Selës si psh. rasti i fundit i kalimit nëndegës së fshatit Cerkez të Kumanovës.

Në Komunën e Sarajit garës së 15 tetorit do ti hyjë edhe ish deputeti tjetër, i zëshvm i kësaj partie Bekim Fazliu.

Edhe në komunat tjera PDSH-ja , shqyrton kandidaturat e saja megjithëse ështa pa shanse reale për të fituar. Si komunë e vetme ku PDSH ka pritshmëri për të fituar llogarisin vetëm komunën e Studenicanit edhe atë falë punës së suksesshme të kryetarit aktual të kësaj Komune Azem Sadikut , i cili thuajse e ka të garantuar kandidimin edhe për një mandat .

PDSH synon rezultat pozitiv edhe në komunën më të rëndvsishme shqiptare ku tradicionalisht ka patur mbështetjen më të madhe , Tetovën . Në këtë komunë si kandidat të mundshëm lakohen disa emra, po si duket nga burime të pakonfirmuara më së shumti përmendet emri i Hasan Lumës, por nuk përjashtohet mundësia edhe e kandidimit të një avokati të njohur tetovar me të cilin vijojnë bisedime intenzive ditëve të fundit.

Në Komunën e Taercës më se e sigurtë është kandidatura e Faruk Beadinit, edhe pse nuk është zyrtarizuar, por flitet se kjo tashmë është e vendosur dhe së shpejti do të zyrtarizohet.

Në komunat Zhelinë, Bogovijë dhe Brvenicë me gjithë problemet që ballafaqohet në gjetjen e kandidaturave për kryetar komune ka probleme të theksuar edhe në gjetjen dhe plotësimin e listave për këshilttarë komunal dhe ka të ngjarë që në disa prej këtyre komunave edhe të mos nxjerrin kandidat fare.

Ditë më parë PDSH, publikoi edhe emrat e kandidatëve për Strugë dhe Dollnen, afaristin nga Veleshta Pëllumb Vllashin, pa shanse minimimale për të fituar dhe Eroll Abdiun nga dollneni të njohur në opinion si njeriun fajtorin kryesor të humbjes së kandidatit shqiptar në zgjedhjet e 2013 kur votat shqiptare i drejtoj në llogari të VMRO-DPMNE-së

Si do që të jetë këto zgjedhje janë të një rëndësie të vecant për “jetë a vdekje” të PDSH-së, pas tkurrjes që përjetoi në zgjedhjet e fundit të 11 dhjetorit. Mbase edehe mund të thuhet jan zgjedhjet që do të caktojn fatin e eksistimit të mëtejmë të vetë partisë, sigurisht edhe të liderit të saj Menduh Thacit. /fol.mk