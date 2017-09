PDSH në Gostivar do të garojë me politilogun e njohur nga Çegrani Sabajdin Izeiri

Partia Demokratike Shqiptare në Gostivar do të garojë me anëtarin e kryesisë qendrore nga kjo parti politologun e njohur nga Çegrani Sabajdin Izeiri, mëson TetovaSot.

Izari është person autoritativ dhe me bagazh intelektual. Siç meson TetovaSot kandidatura e PDSH për Gostivar Sabajdin Izairit pritet të zyrtarizohet së shpejti.