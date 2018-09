SOT (22, Shtator, 2018), me moton “Një hap para PËR NATO dhe BE ”, PDSH do të mbajë tubim në komunën e Tetovës. Në tubim merr pjesë edhe Kryetari i PDSH-së, z.Menduh Thaçi.

Tubimi mbahet me fillim ne orën 19:30, në sallën sportive të shkollës së mesme medicinale.

Jeni te mirëseardhur!

Shërbimi për informim PDSH.