Për Çairin, “mobilizohet” edhe Ali Ahmeti

Një takim që është realizuar ndërmjet kreut BDI-së Ali Ahmeti dhe kandidatit nga radhët e kësaj partie për kreun e Komunës Çair Visar Ganiu, ka shtuar kurreshtjen e opinionit shqiptarë, sidomos atij në Shkup, me çrast janë shtuar edhe komentet e ndryshme rreth këttij takimi, njofton Gazeta “Lajm”.

Përfaqësues të lartë të BDI-së kanë thënë se Ahmeti në këtë mënyrë ka dëshmuar mbështetjen e fuqishme për kandidatin Ganiun, por në vecanti për Cairin.

“Në këtë mënyrë BDI-ja dëshmon se cila është rëndësia e kësaj komune me shqumicë shqiptare, për BDI-në. Lideri Ahmeti përvec që kandidatit Ganiu i ka dhënë koordinatat e nevojshme dhe objektivat për aktivitetet në këtë komunë me shumicë shqiptare, ai ka treguar se Çairi është komunë shumë e rëndësihme për BDI-në, prandaj dhe ‘beteja” për ta rifituar edhe një mandat për ta menaxhuar Çairin, do të jetë e pakompromis”, kanë thënë përfaqësues të lartë të BDI-së në Çair.

Edhe pse akoma zyrtarisht nuk kanë përfunduar nominimet, kandidati i BDI-ë tanimë i ka filluar aktivitetet e nevojshme parazgjedhore./Lajm