Pse më vitin 1991 nuk pati referendum të përbashkët të shqiptarëve të Kosovës dhe Maqedonisë? (VIDEO)

Nevzat Halili, ish kryetari i PPD-së dhe njëri prej protagonistëve kryesorë për shpalljen e autonomisë politike dhe territoriale të shqiptarëve të Maqedonisë më 8 prill të vitit 1992, në një intervistë për LAJM TV, zbulon se aso kohe ka pasur zëra për një referendum të përbashkët me shqiptarët e Kosovës, por që nuk është realizuar.

“Më vitin 1991 Kosova e organizoi referendumin e tyre. Kishim një Këshill koordinues, fillimisht ishte fjala që të dalim me një referendum të përbashkët, duke përfshirë Kosovën, territorin e Iliridës, Preshevë, Bujanocë dhe shqiptarët e Malit të Zi… Nuk e di për çfarë arsye referendumi u mbajt vetëm në Kosovë. Faktori ndërkombëtar, BE kërkonte që popujt e Jugosllavisë të deklaroheshin për fatin e tyre, sepse Jugosllavia më shpërbëhej përfundimisht. Prandaj, ne në dhjetor të vitit 1991 vendosëm që të mbajmë referendum për autonomi politike dhe territoriale të shqiptarëve në Maqedoni. Referendum që e caktuam ta mbajmë më 11/12 janar të vitit 1992. Referendum të cilin popullata shqiptare me shumicë absolute, diku 400 mijë, dolën në referendum edhe pse shteti nuk deshi që referendumi të mbahej. Shteti shkonte nëpër vendvotime dhe i merrte fletëvotime, por ne ishim përgatitur dhe një kopje ua jepnim policisë një e kopje e mbanim për vete”, shprehet për Lajm Halili.