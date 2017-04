Për “Iliridën” u debatua edhe në Kongresin amerikan (VIDEO)

Shpallja e autonomisë politike dhe territoriale e shqiptarëve të Maqedonisë më 8 prill të vitit 1992 kishte marr jehonë edhe në Kongresin amerikan. Kështu deklaron në intervistën e tij për Lajm TV, ish kryetari i PPD-së Nevzat Alili.

“3 shkurt 1992 në Kongresin e SHBA-së, Tom Llantoshi, deputet me prejardhje nga Hungaria, kryetar i Komitetit për Marrëdhënie me jashtë, debaton në Kongresin amerikan dhe me një dokument thotë: në përkrahje të autonomisë territoriale të shqiptarëve të Maqedonisë. Aty përmend të gjitha gjërat që i kemi përmend ne. Tregon se në Maqedoni ka afro 1 milion shqiptarë, 40%, se në Maqedoni shqiptarëve u kanë bërë shumë padrejtësi. Mesatarja e një deputeti maqedonas ishte 3 900 vota, kurse mesatarja e një deputeti shqiptar ishte 8 mijë vota. Sipas kësaj llogaritje del se deputet shqiptar do të duhej të kishte diku rreth 47 deputet dhe jo 23 dhe shumë “hile” tjera”, veçon mes tjerash Halili.