Pa ujë nesër prej orës 09:00 deri në përfundim të intervenimit do të јеnë shfrytëzuesit nga rruga Xhon Kenedi, ndërtesat me numrat 27, 25, 11, 9, 9A dhe 9B, kurse me presion të ulët të ujit do të jenë rrugët 376, 383, 365 dhe 377 në komunën e Çairit.

QRMK kumtoi se ndërprerja e furnizimit me ujë bëhet për shkak të ndryshimit të mbyllësit në rrjetin e ujësjellësit me diametër 200 mkk në rrugën Xhon Kenedi nr.27.