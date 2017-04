Përcaktohen gjysmëfinalet në Lindje, ende një enigmë në Perëndim

Boston dhe Washington do të përballen mes tyre në gjysmëfinale në Konferencën e Lindjes. Boston bëri një përmbysje fantastike në çerekfinale ndaj Chicago, me Bulls që udhëhiqnin 2-0 serinë, por në fund triumfuan Celtics, që fituan 4 ndeshje radhazi. Më e fundit mbrëme, ku Boston triumfoi 105-83 në fushën e Chicago, ku u dallua Butler me 23 pikë, por që nuk mjaftuan. Titullarët e Celtics realizuan të gjithë mbi 12 pikë, me Bradley që ishte shënuesi më i mirë (23 pikë). Në gjysmëfinale shkon edhe Washington, që mundi 115-99 Atlantën në fushën e kësaj të fundit (John Wall 41 pikë), duke fituar 4-2 serinë e ndeshjeve.

ÇEREKFINALE – KONFERENCA E LINDJESAtlanta – Washington, 99-115 (2-4)Chicago – Boston, 83-105 (2-4)ÇEREKFINALE – KONFERENCA E PERËNDIMITUtah Jazz – Clippers, 93-98 (3-3)GJYSMËFINALE – KONFERENCA E LINDJESBoston – WashingtonCleveland – TorontoGJYSMËFINALE – KONFERENCA E PERËNDIMITGolden State – Clippers/Utah JazzSan Antonio – Houston