Përcaktohet shorti i Ligës së Kampioneve, përballje e frikshme italo-spanjolle

Pas përcaktimit të 8 skuadrave çerekfinaliste të Ligës së Kampioneve, e gjithë vëmendja shkoi te shorti që u hodh në Nion të Zvicrës.

Shorti ka rezervuar një përballje të frikshme italo-spanjolle, atë mes finalistëve të sezonit të shkuar, Real Madrid dhe Juventus. Sfidë mjaft delikate pritet të jetë edhe derbi anglez mes Mançester Sitit dhe Liverpulit.

Ndëersa shorti është treguar bujar për skuadrën e Barcelonës dhe Bajernit. Spanjollët e Valverdes do të ndeshen me italianët e Romës, ndërsa Bajerni do të ketë përballë Sevija e Montelës.

Përballjet në raundin e 1/8-ve:

Barcelona-Roma

Sevija-Bajern Mynih

Juventus- Real Madrid

Liverpul-Mançester Siti