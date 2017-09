Përfshirja e SHBA-së në dialog është e domosdoshme

Njohësi i çështjeve politike, Driton Lajçi ka thënë se është e nevojshme përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fazën finale të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Por analisti politik Behxhet Shala ka thënë se kërkesa për përfshirjen e SHBA-së në dialog ka për qëllim mbulesën e dështimit të këtij procesi.

Por, sipas tij, ky proces nuk mund të arnohet as me SHBA-të, e as me ekip të unitetit, shkruan “Epoka e re”.

Ndryshe, ditë më parë presidenti i vendit, Hashim Thaçi ka thënë se është koha që dialogu me Serbinë të shkojë drejt fundit. Ai ka thënë se është koha për një marrëveshje përfundimtare për t’i dhënë fund armiqësive shekullore me Serbinë.