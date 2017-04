Përfundoi me sukses “Java e Jetimit”

OH ”Kalliri i Mirësisë” përmbylli me sukses aktivitetin Java e Jetimit, këtë vit nën moton “Jetimi, amaneti ynë”, aktivitet i cili organizohet për të pestën herë me rradhë.

Fushata filloi me shpërndarje të fletushkave në Çarshinë e Shkupit dhe para Universitetit të Evropës Juglindore për të njoftuar opinionin e gjërë rreth aktiviteteve që do të realizohen, për të pasuar me një pres konferencë në zyret e OH ”Kalliri i Mirësisë” me ç’rast u paraqitën qëllimet e organizimit të kësaj fushate.

Fushatën e përcollën një numër i madh dhe i shumëllojshëm aktivitetesh, ku morën pjesë fëmijë nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Sanxhaku dhe Mali i Zi. Musafirët e vegjël u mirëpritën nga kryetarët e disa komunave ku do të veçonim atë të Çairit, Tetovës e Kërçovës, sepse për ta ishin përgatitur edhe disa dhurata simbolike.

Me sukses u realizuan edhe darkat solemne në restoranin Biznis në Shkup dhe restoranin Arabella në Kërçovë, ku krahas musafirëve nga jashtë, së bashku darkuan 600 vetë – nëna me fëmijët e tyre. U vizitua edhe kopshti zoologjik, duke mos harruar shpërndarjen e pakove ushqimore dhe mjeteve teknike për ta. Aktiviteti më madhor në kuadër të kësaj fushate ishte koncerti humanitar që u realizua në Suli Han të Çarshisë të Shkupit, ku fëmijët e Maqedonisë dhe ata nga shtetet e ndryshme musafire performuan disa pika artistike duke përfaqësuar vendet e tyre.

Poashtu në këtë eveniment u nda edhe çmimi “Kalliri i Artë” për donatorët dhe bashkëpuntorët, e donatorja më e re për këtë vit ishte gjashtë vjeçarja, Lina Rexhepi. Pas koncertit humanitar, të gjithë së bashku u nisën drejt realizimit të ekskurzionit dy ditorë duke filluar nga qyteti i Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Strugës e deri në Ohër, për të parë dhe përjetuar bukuritë që ofrojnë këta qytete të vendit tonë. E gjithë kjo u rrumbullakësua me koncertin humanitar në Kërçovë ku perfomuan artist e humanist. Fushata që zgjati pesë ditë, nga 19 deri më 23 prill, sponsor general e kishte fondacionin IHH nga Turqia kurse u përkrah nga komunat Çair, Studeniçan, Saraj, Tetovë, Gostivar dhe Kërçovë si dhe nga disa donator anonim.