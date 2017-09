Përfundon projekti i shumë pritur 2010-2018, pushteti dhuroi gjysëm thesi “usemall” (Foto)

Në Fshatin Çerkez të Kumanovës me sukses ka përfunduar projekti i madh 2010-2018, për ndërtimin e një mini-shakti, njoftojnë banorët e këtij fshati, shkruan Gazeta Lajm.

Kontribuan:

Ilir Musliu

Xhunejt Fazliu

Fesnik Musliji

Alban Islami me nji thes ciment dhe gjys usemallPushteti-gjysem thesi usemall

Ilaz Caravajka në munges te tij falenderojm Ilir Maliqi

Poashtu nuk munguan edhe komplimente nga bashkfshatarët si: hallall ju koft , bravo ju koft nga Gazmend Ramadani e shum kalimtar rasti te tjerë.

Me pak fjal jena gzu krejt

Projektet nuk përfundojnë me kaq.

Banorët falënderojnë edhe pushtetin që për këtë projekt ka dhuruar zhys thesi “usemall”.