Plotë dy orë zgjati takimi i grupeve të punës së BDI-së dhe LR-PDSH-së. Arben Taravari nga Lëvizja për Reforma PDSH tha se me rëndësi mbetet respektimi i të gjitha pikave të platformës së përbashkët, pa marrë parasysh se kush me kënd do ta bëj qeverinë.

Nënkryetarja e BDI-së Teuta Arifi tha se ka qenë takim i frytshëm duke mos dashur që të komentoj asgjë në lidhje me dokumentin që ua dorëzoj Zoran Zaev.