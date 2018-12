Dje rreth orës 12 e 50 minuta, nga Ndihma e shpejtë e Gostivarit kanë njoftuiar se kanë pranuar 3 persona të lënduar, ku tek njëri prejt tyre është konstatuar vdekja, ndërsa tek dy tjerët lëndime trupore, të cilat i kanë marrë gjatë një aksidenti që ka ndodhur në fshatin Padalisht të Gostivarit.

Informatat e para falsin se vetura e tipit ,,Fiat Panda,, me targa të Italisë, të cilën e ka drejtuar 21 vjeçari A.B. nga Padalishti ka humbur kontrollin dhe ka devijuar nga rruga dhe është rokullisur. Me këtë rast, drejtuesi i automjetit ka humbur jetën, ndërsa dy shoqëruesit e tij, njëri 23 vjeç dhe tjetri 25 vjeç, të dy nga fshati Padalisht kanë marrë lëndime trupore.

Të njëjtit me vetur tjetër janë dërguar në spitalin e përgjithshëm ,,Ferid Murad,, në Gostivar.

Së shpejti do të kryhen edhe hetimet të cilat do ti udhëheqë Prokurori publik në bashkëveprim me ekipin nga Stacioni policorë Gostivar.TV2



