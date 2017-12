Përgjaket Derbi I Serbisë/ Dhjetra Të Plagosur, Në Stadium Edhe Olsi Rama Me Gaz Demin (VIDEO+FOTO)

Derbi i kryeqytetit serb, Partizan Beograd-Cervena Zvezda edhe mbrëmjen e sotme ka prodhuar incidente të mëdha, ashtu siç ndodh shpesh sa herë luhet kjo ndeshje. Por e veçanta kësaj here, është se të pranishëm në stadium ka qenë edhe një delegacion shqiptar. Drejtori i Partizanit, Olsi Rama dhe Presidenti Gaz Demi së bashku me disa miq të tyret, kanë qenë të ftuar nga presidenti i Partizanit të Beogradit për të parë nga afër këtë takim. r ndeshja nuk ka shkuar ashtu siç pritej sepse brenda sektorit të tifozëve të Partizanit ndodhi një përplasje dhe dhjetëra tifozë u plagosën. Ndeshja u ndërpre dhe vazhdoi pas disa minutash, ndërsa në fund përfundoi me barazimin 1-1. Kliko poshte foton per tu hapur VIDEO: