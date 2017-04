Pjesa dërmuese e honxhobonxheve të Besës kanë qenë në BDI. Sot e dijnë se LSDM e Zoran Zaevit dhe opozita nuk i ka numrat pa deputetët e BDI-së.

Votat e Aleancës, por edhe përkrahja e PDSH-së për mazhorancën e re, e ndihmuan Zaevin të niste hapin e guximit të madh për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit.

Pra, vetë përgjakja e Zaevit, Spasovskit, Shekerinskës, e të tjerëve tregon qartë se qendrimi i tyre prej kohës kur dolën me projektin “E vërteta për Maqedoninë” e kanë pasur përnjëmendë dhe nuk kanë luajtur teze.

Përgjakja e Zijadin Selës ka ardhur si rezultat i mosbashkimit të Opozitës shqiptare, ku ju mbani një pjesë të madhe të përgjegjësisë. Arben Llabënisht, i dalur në skenë politike si kuadër i BDI-së, tani me “Besë”, opozitarizmi i tij përballë Zijadin Selës në Strugë, ishte që Zijadin Sela të mbetet pa deputet në Strugë. Por, për pak vota, kjo nuk ndodhi.

Honxhobonxhet e Besës të parët ishin që i depunuan nënshkrimet e tyre për një mazhorancë të re Parlamentare, duke treguar afërsinë e tyre me Zaevin. Pra, e kanë ditur se vetëm numrat e Besës, Aleancës dhe PDSH-së nuk i mundësojnë Zaevit rrëzimin e regjimit fashist të Nikolla Gruevskit.

Juve ju kujtohet se isha i pari që reagova kundër deklaratave shkatrruese të zulqiflijes së Besës, kur thoshte se “me Zaevin do ta shkatrrojmë BDI-në”. Tani jo që të gjitha shkrimet e mia duken si profetike, por këta zulqiflije e mashtruan edhe Zaevin kur nuk e votuan Talat Xhaferin dhe deshtën ta shkatrrojnë premtimin e tyre në favor të VMRO-s.

Pra, shenjat e dexhallit gjithnjë paraqiten në Logo “Jemi me Besë, ky është dallimi”

Nëse dikush ju ka kritikuar me kulturë, ju ka sugjeruar të ndryshoni strategji se jeni të lexueshëm, nuk ka dyshim se janë shkrimet e mia. Kur të gjithë ju thonin se jeni pjellë e LSDM-së, unë ju shkruaja se ju jeni me infuzion të VMRO-së. Mos mendoni se nuk e di Zaevi se një krah i juaj është edhe në LSDM. Por ky krah, pas përgjakjes se Zijadin Selës, do të ndryshon sikurse ka ndryshuar çdoherë anë për kulaç pushteti.

Sa e përkrahi politikën e Ali Ahmetit, Talat Xhaferit, Artan Grubit, e disa të tjerëve, e dijnë të gjithë militantët e BDI-së, por e dijnë edhe lexuesit e mi.

Në politikë ka prioritete, kurse prioritet ishte të ndalet fashizmi i VMRO-së, që me fajin e politikanëve shqiptarë për 8 vjetë rresht kanë kontrolluar me të gjitha pushtetet në Maqedoni. Pra, është detyrë urgjente të jemi BASHKË që VMRO të shpallet organizatë terroriste, kurse zombit, banditët, vrasësit e tyre të fillojnë ta ndjejnë dhimbjen në familjet e tyre.

Nëse vazhdoni kështu, nuk reflektoni, ju mund të shpalleni si organizatë terroriste, njejtë sikurse VMRO-ja. Pra, keni kujdes!

P.S.

Për BDI kam shkruar gjithnjë se statusin e saj “Bashkësi Etnike” nuk guxon kush me ia prek. Ia prek, bëhet kijameti!!!! Me retorikë shkatrruese Jo, e me mençuri dhe oferta të suksesit, mundet gjithçka!/ Tim Shkupi