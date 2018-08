Përkujtohet Ismet Jashari – “Komandant Kumanova”

Në fshatin Orizare të komunës së Likovës, u përkujtua vepra e lavdishme e Ismet Jasharit,

“Komandant Kumanova”.

Në 20 vjetorin e rënies së tij, u përkujtuan shumë prej aksioneve dhe betejave të suksesshme kundër

forcave serbe.

“Mirënjohje dhe respekt për gjithë ju që ndatë kohë ta nderoni veprën e komandantit tonë, njëashtu

shtuat edhe krenarinë familjes sonë. Qoftë i përjetshëm kujtimi për dëshmorët e kombit” – tha Lirim

Jashari, familjar i Komandant Kumanovës.

“Thesari më i çmuar i një populli janë dëshmorët e kombit, në vecanti për ne Komandant Kumanova, i

cili me veprën e tij ka nderuar, familjen e vet, vendin e vet, ku ne gjendemi sot” – u shpreh Sadulla

Duraku nga rradhët e BDI-së.

“Të flasësh për veprën dhe historinë e Komandantit të shqiptarëve “Komandant Kumanova”, na duhen

ditë të tëra, ndërkaq familja Jashari është familje më vete, me gjitha ato karakteristika që i përmban”

– deklaroi Kryetari iKomunës së Likovës, Erkan Arifi.

Gjatë ditës së Hënë me fillim në ora 13:00, në Shkup, do të mbahet Akademi përkujtimore kushtuar

veprës së lavdishme të Ismet Jasharit “Komandant Kumanova”./Fatlum Aqifi/TVM2

