Përplasen VMRO-DPMNE dhe LSDM për tre mijë punëtorët e falimentuar

VMRO-DPMNE opozitare në reagimin e kumtesës së sotme të LSDM-së për zgjidhjen e statusit të punëtorëve të falimentuar e akuzoi partinë në pushtet për hipokrizi, manipulime dhe gënjeshtra ndaj asaj kategorie të qytetarëve.

“Është jashtëzakonisht hipokrizi që LSD të flasë për mbrojtje sociale dhe kujdes për funksionimin e punëtorëve social, kur në periudhat derisa ishin në pushtet me gisht nuk lëvizën për përmirësimin e sistemit të mbrojtjes sociale në Republikën e maedonisë. LSD të ndalojë me manipulimet dhe gënjeshtrat ndaj të falimentuarve”, qëndron në kumtesën e OBRM-PDUKM-së.

Mes tjerash theksohet se LSDM duhet menjëherë ta rrisë pagën mesatare më 30.000 denarë, ndërsa atë minimale në 16.000, mjekët të marrin 100.000 denarë pagë dhe të hapen mijëra vende pune. Patjetër, shtohet të ndërtohen 600 kilometra të reja autostradë në vend që të bllokohet ndërtimi i atyre ekzistuese.

Nga ana tjetër, LSDM-ja sot njoftoi se janë hequr të gjitha pengesat dhe se së shpejti do të miratohet ligj për sigurim material të personave të papunësuar për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi vendore të shtetit, në opinion të njohur si “ligji për të falimentuarit”.

Kjo, theksoi partia është edhe një masë kryesore nga programi parazgjedhor i LSDM-së dhe nga Programi i Qeverisë së re.

Sipas LSDM-së, me vendim ligjor do të përfshihen rreth 3.000 punonjës të falimentuar që do të marrin kompensim mujor prej 7.596 denarësh për çka janë siguruar para përmes ribalancit të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për vitin 2017.