Përplasje mes partive për nënkryetarët e Kuvendit (VIDEO)

Kuvendit për sa muaj tashmë vazhdon të funksionojë pa nënkryetarë. Derisa shumica parlamentare pretendon se Kuvendit duhet të ketë pesë nënkryetarë, aq sa ka propozuar edhe kryeparlamentari Talat Xhaferit, opozita është e ndarë. VMRO-DPMNE-ja mbështet vetëm opsionin siç e quajnë ata tradicional, që Kuvendit të ketë tre nënkryetar. Partia më e madhe opozitare akuzon shumicën se me pozita në Kuvend, po plotëson nevojat politike dhe partiake.

Fillimisht vlerësojmë se duhet ndjekur tradita e Kuvendit që nga viti 1991 e deri më tani, pra Kuvendi të ketë tre nënkryetar, ashtu siç ka qenë deri më tani. Kjo nënkupton efikasitet, funksionim ekonomik dhe përfaqësim adekuat të të gjitha partive politike qoftë të shumicës apo opozitës. Propozimi për pesë nënkryetar është interes politik me të cilin pajtohen LSDM, Besa, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët. Ne vlerësojmë se një marrëveshje e tillë politike, do të jetë harxhim shtesë për Kuvendin dhe nuk do ta bëj Kuvendit aspak më efikas- deklaroi Antonio Milloshovski, deputet i VMRO-DPMNE-së.