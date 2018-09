BDI kishte problem me votat e shqiptarëve në zgjedhjet e fundit dhe të parafundit, duke shënuar renie koxha të madhe, mirëpo si duket nuk ka kurrfarë problemi me partitë maqedonase. Në kohën kur Ahmeti është partner me LSDM-në e Zaevit, ky përqafim tregon se ai nuk ka problem as me VMRO-DPMNE-në e Mickovskit, parti që po kundërshton hyrjen në fuqi të ligjit për gjuhët. Respekti mes tyre është evident.

