Përsëri ne shqiptarët Kurban

SERMET SULEJMANI

S’është hera e parë që e vë në dukje këtë ‘’mashtrim të madh’’ që po u bëhet shqiptarëve të Maqedonisë nga partitë shqiptare, që gati gjashtë muaj me radhë po premtonin një platformë shqiptare, e cila do të ishte një kusht për të hyrë në bashkëqeverisje paszgjedhore me palën maqedonase. Këtë dokument kushtëzues herë e quajtën Platformë e herë Deklaratë. U përdor dhe u keqpërdor nga të gjithë palët dhe lojërat politike, para dhe pas perdes, dhe në fund, ajo, ‘’e mjera platformë’’, humbi… po del që paska qenë një teatër obskurantist. E pranoj, shpeshherë e kam ‘tepruar’ duke e thumbuar këtë ‘’platformë’’ përmes shkrimeve të mia satirike, gjë që jo rrallë më bënte të vuaja se mos helbete po u bija më qafë këtyre ‘’kokëjeshilëve’’. Më ndodhte shpesh që pasi t’i shfaqja hapur qendimet e mia, më vonë të bëhesha pishman, e thoja:. ‘’He, o Zot, më bëj që unë të jem i gabuar’’! E megjithatë, në të shumtën e herave, dilte që unë kisha të drejtë, veçanërisht kur shihja përditë njerëz me gojë të hapura që kërcisnin nofullat e tyre në shenjë tendosjeje, që shfaqeshin nga të dyja anët e Vardarit. Luftë, thoshin, luftë do të ketë. Lusja Zotin që partitë shqiptare t’ia dilin ta mbanin fjalën. Por kur pashë me sy dhe dëgjova me veshë betimin e mandatarit të ri për ‘’platformat e huaja’’, u stepa si një plep e goja më mbeti e hapur një kohë të gjatë.‘’Mos o Zot, – bashkova dy duart në shenjë përgjërimi, – a s’t’u luta o Zot që unë të jem gabim?!’’ E ndërkohë, banorët e fiseve në Makondo, mezi po e besonin një lajm të tillë. I tërë ‘’kombi’’ mezi merrte frymë nga gëzimi, ngase kishte mbi 6 muaj që prisnin lindjen e një Republike të Re, sakaq, lajmin ‘’e mirë’’ akoma s’kishte mbërritur tek veshët e miletit. Në të dyja anët Vardarit po mbizotëronte një heshtje frike e paniku. Me padurim po prisnin lajmin për formimin e Qeverisë së re, me apo pa platformë! Kishte edhe nga ata, këtej Vardarit, ca analistë e specialistë, nga meraku kishin hipur kullave dhe minareve të larta të Çairit që të shihnin ç’tym do të dilte nga oxhaku i Presidencës (tamam si protugjelët e së kaluarës) që të jepnin haberin e shumëpritur për ndarjen e mandatit për qeverinë e re.. Më në fund jehoi zëri i hollë dhe kumbues i Hashmet Tërrnovcit nga maja e minaresë së Jahja Pasha: ‘’Ja dha, ja dha… po del tym i bardhë’’! … Turma e mbledhur si delet para qethjes, brohoritën: ‘’Urra-urraa-urraaa’’! Për çudi, vetëm Ushtari i mirë, Hashep Gazepi, s’po festonte, përkundrazi ai qe i puthitur rreth një rrapi përballë qebabtores ‘’Pçella’’ dhe po lëvizte kokën e tij herë djathtas e herë majtas në shenjë habie dhe pakënaqësie. Gati kishte ngrirë nga ky mashtrim që po u bëhej bashkëkombasve të tij për të satën here, andaj nga nofulla tij dëgjohej një ‘’krrëk-krrëk’’ dhe një e mallkuar gjysmë e heshtur: ‘’Turp, turp të keni!… Keni fituar suxhukun i Prizrenit!… Ju përsëri u bëtë Kurban…