Përvjetori i martesës, me lot dhe emocione

Tani, kjo është një deklaratë e guximshme. Ajo sugjeron se çdo pengesë në jetë mund të kapërcehet me vetëm pak dashuri. Të gjitha sprovat dhe vuajtjet mund të reduktohen ose të largohen me anë të zbatimit të ndjenjës.

Tani ju keni dëgjuar se nuk mund të jetoni në të, nuk do të paguani faturat dhe që të keni atë në shikim të parë është marrëzi, por ka raste të rralla ku fuqia e emocionit mund t’i bëjë gjërat më mirë. Nuk është e drejtë, por shumë më e dobishme. Njihuni me historinë e Laura dhe Carl Gilbertson. Kur ata u martuan një dekadë më parë, ata e dinin se do të kishin një betejë të vështirë. Laura u diagnostikua me M.S. – Skleroza e shumëfishtë.

Megjithatë, Carl qëndroi pranë saj, duke e dashur atë, ndërsa shëndeti i saj u përkeqësua dhe ajo mbeti në një karrige me rrota. Kjo nuk është një ekzistencë e lehtë, por ata kanë njëri-tjetrin dhe kjo është ajo që ka rëndësi, shkruan rtv21.tv.

Një ditë, Carl mori Laura për të vizituar prindërit e saj në një qendër tregtare në Liverpool, Angli. Pak e dinte që kishte një surprizë të veçantë duke pritur për të. Duke ndalur në një hapësirë të madhe të hapur, ai pushoi.

Pastaj Carl i dha Laurës një trëndafil, dhe kjo ishte kur filloi muzika. Mizika? Po. Carl kishte mbledhur një grup njerëzish, vajza dhe djem të rinj për të kënduar këngën e saj të preferuar dhe më të çmuar – Bruno Mars “Just The Way You Are”. Laura mund të shihet në klip plotësisht e zhytur në emocion.

Ajo duket e dhimbshme, por reagimi i saj është një gëzim dhe lumturi. Pastaj ajo me të vërtetë reagoi kur dy vajza zbritën në front dhe zbuluan një flamur në nderin e saj.

Çfarë tha?

“Gëzuar përvjetorin e martesës Laura”. Kënga është e rëndësishme për çiftin pasi tregon se sa shumë dashuri kanë për njëri-tjetrin. Edhe me gjendjen e saj që përkeqësohet gjatë 15 viteve të fundit, emocionet e Carl për të sot janë po aq të forta ose më të forta sa ishin në fillim. Kjo është fuqia e dashurisë.