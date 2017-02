Përzieni kremin hidratant me pudrën dhe shikoni çfarë do të ndodhë me lëkurën

Ndonëse në etiketat e kremrave apo fondatinave thuhet se këto të fundit qëndrojnë në lëkurë më shumë se 8 apo 12 orë të gjithë e dimë, që pas disa orësh grimi bie dhe nuk është i freksët si në mëngjes. Artistët e grimit duket se kanë gjetur një zgjidhje dhe nuk kanë ngurruar ta ndajnë me të gjitha femrat kudo që janë. Përzierja e fondatinës me kremin hidratant do të bëjë që makeup-i juaj të qëndrojë për shumë më gjatë. Kjo gjë duhet bërë vetëm në rast se kremi pudër është i trashë apo mat sepse nëse është i lëngshëm përzierja me kremin hidratant do e bëjë edhe më të hollë duke humbur efikasitetin e mbulimit. Kjo teknikë është përqafuar nga shumë femra dhe nëse mendoni se mund të ketë ndonjë efekt anësor në fytyrë, mos u shqetësoni.