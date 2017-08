Përzieni mjaltin dhe sodën e bukës: Hani nga 3 lugë për një muaj, ja çfarë ndodh!

Ideja për përzierjen e sodës së bukës me shurup të dafinës apo me mjaltë ndoshta në shikim të parë mund të duket diçka bizare, sepse besohet se qelizat e kancerit ushqehen me sheqer.

Mirëpo, shkencëtarët pas 60 vjetëve kanë konstatuar se hulumtimet e tyre i kanë pasur në drejtimin e gabuar, transmeton gazeta Kosova Sot Online.

Në fakt, qelizat e kancerit nuk kanë sukses në përdorimin e sheqerit për t’u rritur, sepse soda e bukës i vret menjëherë. Shurupi i dafinës shkon drejt qelizave të kancerit, për të cilat besohet se shpenzojnë 15 herë më shumë glukozë në krahasim me qelizat e shëndetshme, e me ndihmën e shurupit disa depërtojnë në qelizat malinje.

Përgatitja: Përzieni sodën e bukës dhe shurupin e dafinës ose mjaltin në masën 1:3, e ngrohni dhe e përzieni në zjarr të lehtë për dhjetë minuta. Merrni tri lugë në ditë për një mua rresht, më së shumti mund ta përdorni për dy muaj. Gjatë terapisë nevojitet të shmangni mishin, sheqerin dhe miellin e bardhë.