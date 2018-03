Pesë “ishë” në derbin Shkëndija-Renova

Të mërkurën është në program derbi tetovar në kupën e Maqedonisë. Shkëndija dhe Renova do të përballen në gjysmëfinalen e parë të kupës së vendit. Një sfidë interesante që vë përball dy skuadra me rivalitet të njohur vite me radhë, me lojtarë që njihen mes vete dhe që jashtë fushës janë miq.

Është interesante edhe për faktin se disa anëtar të KF Shkëndija në të kaluarën ishin pjesë e Renovës, madje edhe të suksesshëm, duke luajtur në Europë.

Po fillojmë nga trajneri Qatip Osmani, një lojtarë me karrierë të pasur si futbollist, por edhe si trajner. Me Renovën ka arritur suksese të mëdha duke marrë pjesë edhe në kualifikimet e Ligës së Europës. Gjithashtu është edhe ndihmësi i tij, Bashkim Livoreka, kontributi i të cilit është i madh në arritjet e Renovës në kampionat, kupë dhe Europë.

Mirëpo, jo vetëm “Qato” dhe Livoreka, por janë edhe tre futbollistë të tjerë që kanë kontribuuar në sukseset e skuadrës nga Xhepcishti si psh: Visar Musliu dhe Izair Emini dhe Besart Ibraimi.

Prandaj përballja Shkëndija-Renova, më shumë se një derbi, është edhe një sfidë emocionuese për katër emrat e sipërpërmendur. /lajm