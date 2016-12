Petrit Saraçini: Kjo është ‘loja’ e Ali Ahmetit me takimet

Shkruan: Petrit Saraçini (Amon Mra)

BDI dhe PDSH me mjeshtëri po luajnë lojën e relativizimit të përgjegjsisë së tyre për përgjysmimin e votave dhe mandateve të tyre, si dhe për servilitetin ndaj armikut të shqiptarëve Gruevskit dhe naçallnikëve të tij – gjë që edhe ua solli këtë disfatë zgjedhore.

Loja për shpëtimin e pronarit por edhe lëkurës personale të vasalëve të Gruevskit po luhet duke vënë në lojë dhe përleshje të ndërsjellë fituesit moral të këtyre zgjedhjeve, Lëvizjen Besa dhe Aleancën për Shqiptarët. Bile, siç po shohim, kjo përleshje dhe këto parti po bëhen temë e debatit mediatik dhe atij në rrjete sociale.

E ç’ne? Apo kanë BDI + PDSH vetë mandate për të bërë qeveri qoftë me VMRO-në (sepse siç po shohim edhe ky opsion qenka në tavoline, edhe krahas 90% të shqiptarëve që janë kundër), qoftë me LSDM-në? Nga vjen kjo qasje dhe ftuarje e “të vegjëlve” në tavolinë, kjo dashuri vëllazërore e zbuluar pas zgjedhjeve?

T’ua tregojë djaloshi me topin e kristaltë. Vjen nga tentativa për bashkëndarje të përgjegjësisë ose për të ikur nga përgjegjësia për bashëqeverisjen me Gruevskin, e cila edhe na solli në këtë mjerim, në çdo aspekt.

Nga përgjegjësia për vrasjet, burgosjet, krimet, vjedhjet, partizimin e shtetit, mjerimin në ekonomi, shëndetësi, arsim, për papunësinë, ikjen e qindra mija të rinjëve, për Kumanovën, Brodecin, Enciklopedinë, Shkupin 2014, për “projektin” 3-5000 euro rryshfet për vend punë, për indianët, kapjen e shqiptarëve për qafe …Dhe e gjithë kjo, tani duhet të mbulohet me retorike patriotike, kërkesa e ultimatume që nuk realizohen dot. Jo me këtë rezultat zgjedhor, dhe jo me Gruevskin i cili përdor antishqiptarizmin si mjet kryesor për ndërtimin e politikave të partisë së tij.

Ta përsërisë djaloshi. Hapi i parë për realizimin e kërkesave të shqiptarëve është t’i thyhet kaçepi Gruevskit dhe kriminelëve. Të mbrohet PSP-ja. Të nisen procedurat e PSP-së për Monstrën, për Sopotin, për krimet zgjedhore…Pasi të shohim disa prej kriminelëve prapa grilave, e për atë nuk nevojitet shumë kohë nëse Gruevski dhe MVROja shfuqizohet, pastaj munden partitë shqiptare të bëjnë politikë, dhe të tregohen syfortë ndaj kujt do qoftë që mendon të anashkalojë shqiptarët në Maqedoni.

Po e bënë këtë, kollaj kthehen edhe dhjetëra mija votat shqiptare që shkuan diku tjetër – mu për shkak se nuk duan më të votojnë për ata që në fushata, tubime e media flasin kundër Gruevskit, e në realitet ulen këmbëkryq në prehërin e tij.

Ashtu siç po ecin punët, ka shumë gjasa që humbësit të fitojnë, e fituesit të humbin. Na presin zgjedhje të reja së shpejti. E sa për zgjedhje, një gjë është e sigurt, shqiptarët treguan se dinë të zgjedhin. Ta kenë këtë parasysh politikanët shqiptarë, por edhe ata maqedonas.

T’ua tregojë djaloshi, të mos mbetet se e lamë pa thënë…