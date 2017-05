Pionierët e sotëm të Gligorovit, në vitin 1999 kërkonin korridor për deportimin e kosovarëve

SEFEDIN ALIU

Që ta komentojmë të sotmen është mirë t’i kthehemi të kaluarës, mjafton t’I kthehemi jo më shumë se 6 muaj pas, pak para Festave të vitit te ri 2017, në dhjetorin e zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni. Atë kohë, një pjesë e ‘’madhe’’ e shqiptarëve(për herë të parë) votuan për një parti maqedonase, për LSDM-në, demek ‘’për ta bërë ndryshimin e ‘madh’ politik’’, dhe bashkë me të, për ta ndryshuar pozitën e tyre në Maqedoni!? Çudi! Po ç’ishte në fakt ky fenomen? A mos bënë punë Sizifi? Rrokullisën dhe rrokullisën ‘’gurin e huaj’’ deri në majën e kodrës, pa e ditur arsyen pse, dhe në fund kur arritën në maje të kodrës, ta bëjnë ndryshimin për veten e tyre, ndihmuan ‘’ujkun më të butë’’. Si asnjëherë më parë, votuan një parti maqedonase duke e sjellë atë me dy këmbë në ‘fronin e mbretit’, dhe, ç’është më e keqja, gati dy vite krijuan një atmosferë euforie dhe optimizmi të madh (më falni për krahasimin), si të shpallej pavarësia e një pjese të territorit tone, ngjashëm si në kohën kur Kosova u pavarësua! U krijua një kauzë e rrejshme saqë një pjesë e shqiptarëve ranë në grackën e disa pseudo analistëve dhe ish-komunistëve shqiptarë që me djallëzi I futën në këto binarë të një ‘’vëllazërim-bashkimi’’, që padyshim qe edhe si rezultat i keqbërjes dhe abuzimit të BDI-së gjatë këtyre 16 viteve në qeveri. Unë as sot s’e kuptoj këtë naivitet politik të këtyre njerëzve të zhgënjyer që votuan dhe ia siguruan afër 10 mandate LSDM-së. Harruam shpejtë kur në konflikti e 1999 në Kosovë, Gligorovi dhe pionierët e tij të sotshëm donin të krijonin ‘’korridorin’’ e depërtimit për në Shqipëri. Kjo, e para. E dyta, a s’i mbani në mend refugjatet shqiptar nga Kosova kur kërkonin shpëtim tek vëllezërit e vet, tek familjet dhe vendbanimet shqiptare në Maqedoni dhe asnjë familje maqedonase nuk strehoi të paktën një familje as në Shtip e as në Strumicë, sikurse që në 2001-shin asnjë familje shqiptare nuk u strehua në Shterpc e Gracanicë?! S’e kuptoj, jo-jo, as që dua t’i kuptoj dhe t’i arsyetoj këtë pakënaqësi të një pjese të shqiptarëve në Maqedoni. A mund të përdoret ky model për ‘’hakmarrje’’ ndaj politikanëve në Kosovë, bie fjala, për inat të keqqeverisjes të PDK dhe LDK-së ta votonin “Lista sërpska” të Vuçiçit!? Jo? Fenomen i çuditshëm, apo jo?! Atje s’ka si të ndodhë kjo gjë!… Në zgjedhjet e fundit në Maqedoni kishte sa të duash alternativa përzgjedhjeje. Atëherë, ç’ishte ky fenomen? Kjo më pare gjatë pluralizmit s’kishte ndodhur kurrë, por pyetja shtrohet, pse ndodhi? Arsyetimet janë të shumta. Për mua, kjo qe një ‘’rizgjim I nëntokës’’. U zgjua i gjithë llumi ‘’intelektual’’, njerëz të sigurimit të fshehtë dhe gazetarë e opinionistë të lidhur me ish-politikën të lidhur ngushtë me struktura të vjetra Maqedonisë, e të përkrahura edhe nga disa qarqe interesash në Prishtinë dhe Tiranë?! LSDM-ja si trashëgimtare e LKM-së, s’do mend që aktivizoi tërë potencialin e tij në nëntokë dhe mbi të që para dy viteve në ‘’revolucion’’ e tij të rrejshëm ‘’laraman’’. Duhet përsëritur se sot ideologët kryesor të LSDM-së janë Verushevski dhe Fërçkovski, dhe padyshim që ky skenar nëpërmjet përgjimit qe vepër e tyre! Publikimet e përgjimeve ishin tejet të seleksionuara dhe nuk dolën ne opinion pothuajse asgjë për dëmet ndaj shqiptarëve qe janë bërë në të kaluarën si rastet e montuara ‘’Sopoti’’, ‘’Monstra’’, ‘’Brodeci’’, likuidimet e ish-ushtarët e UÇK-së si Harun Aliu me shokët e tij. Rastet edhe pse u tha që do të ndriçohen, zor se do të zbardhen ndonjëherë, ato do të mbeten (si duket) mistere dhe raste hakmarëse ndaj pjesmarësve shqiptarë në konfliktin e 2001-shit. Si pasojë e këtyre rasteve të montuara politike të së drejtës selektive dhe antishqiptare që udhëhiqet edhe nga kjo parti që përmes shqiptarëve erdhi në pushtet. Sa shpejtë i harruan ‘’këshillat’’ këta analistët të ‘’pavarur’’, sa sot askush nuk merret më as me rastet e sipërpërmendur, ndërkaq partitë shqiptare të sapoveshur me kollare pushteti, jo e jo. Ata?! Lëre se kanë halle më të mëdha se këto: kush më shumë do të përkrahë LSDM-në dhe Maqedoninë, që ajo të demokratizohet dhe të anëtarësohet në NATO dhe BE! Epo, të harrohet Brenda një muaji u harrua të gjitha premtimet dhe e gjithë kjo katrahurë vetëm e vetëm sa të shpëtohet qeverisja në kolltuqet ministrore., këtë askush s’e ka besuar! BDI-ja lozi një teatër të shkëlqyer kundrejt një situate kapitullimi nga rezultatet e dobëta në zgjedhjet, andaj, në pamundësi që vet të bëjë shumicë parlamentare me DPMNE-në, organizoi shpëtimin e vet dhe bëri të ashtuquajturën Platformë, që pastaj nga presioni I protestave atë ta tkurrë në Deklaratë, dhe në fund, atë ta djegë si letër tualeti. I vetmi subjekt politik shqiptar që s’u fut në këtë ‘’lojë’’ ishte PDSH-ja dhe lideri i saj Menduh Thaçi, që në kohë detektoi lojën e fëlliqur që i bëhej popullit. Politika e drejtë dhe kombëtare e PDSH-së e zhveshi cullak gënjeshtrën e quajtur ‘’deklarate dhe platforme’’! E zhveshi megalomaninë e rrejshme kombëtare! Mungesa e nevojshme e numrave të deputetëve të BDI-së bëri që t’i vë në shërbim të projektit të vet parazgjedhor, subjektin e ri të Ziadin Selës me qëllim ta dobësoj politikën kombëtare të PDSH-së dhe te amortizoj humbjen, gjë që edhe ndodhi. E mori timonin për formimin e qeverisë duke i mashtruar shqiptarët me pseudo-platforma që nuk mbeti asgjë nga ajo dhe as nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe. E bëri Zaevi si asnjëherë më pare që në listën parlamentare të deputetëve të kandidojnë edhe shqiptar saqë dy nga ta u bënë deputet nga lista e LSDM-së. E dinë ata te matin sesa është e nevojshme për shqiptarët! Në fund, si pasojë e krizës politike, u dhanë edhe dajak. Rrahja selektive e disa deputetëve shqiptar, për “fat” i ikin dajakut, sakaq disa të tjerë bënin selfie dhe përkëdheleshin e përshëndeteshin me huliganet! E pësoi më së shumti lideri i opozitës maqedonase, Zaev, Zaev dhe ‘’reformatori’’ Sela! Shtrohet pyetja: kush dhe pse e bëri këtë skenar? BDI-ja dhe VMRO-ja – kush tjetër!? Kush e pësoi nga ky teatër për platformën – shqiptarët, kush tjetër?! Në fund, si qershia mbi tortë, erdhi nga mandatari Zaev kur pranoi mandatin me garanci se nuk ka Deklaratë e as Platforme shqiptare dhe publikoi se qeveria e tij me DUI-n dhe paterica e saj LR-PSHD do të luftojnë dhe do ta garantojnë Maqedoninë si unitare. E vetmja opozitë e vërtetë shqiptare, mbetet PDSH-ja dhe lideri i saj, Menduh Thaçi , që çdoherë ka qenë dhe do të jet në mbrojtjen e shpirtit shqiptar në Maqedoni, në të kaluarën dhe në të ardhmen do të qendrojë fort në mbrojtjen e vlerave njerëzore dhe kombëtare deri në beteja dhe deri në fitore!

(Autori është kryetar i degës së PDSH-së, Saraj – Shkup)