Gerard Pique ka hedhur “benzinë në zjarr” me deklaratën e tij pas ndeshjes që Barcelona e fitoi 2:3 ndaj Real Madridit.

Mbrojtësi spanjoll ka deklaruar se kartoni i kuq i Ramosit ishte i pastër.

“Kur ai do të mbërrijë në shtëpi do të pëndohet, sepse ishte një karton i kuq i pastër, ai shkoi me dy këmbët”, ka deklaruar Pique.

“Ata janë mësuar me referim shumë të butë këtu, e që sot nuk ishte”.