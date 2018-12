Të dënuarit e “Grupit të Kumanovës” tani më 10 ditë janë futur në grevë urie, ata refuzojnë te marrin ushqim, të dalin në shëtitje dhe të presin vizita, tani më shumica e të dënuarve kanë kaluar në një gjendje të rëndë shëndetësore, ku po marrin edhe trajtim nga mjeku. Pjestari i grupit Shefqet Hallaqi për grevën e urisë përsëriti fjalët që të gjithë të dënuarit e “Grupit të Kumanovës” thonë: “Ne nuk do të ndalemi me grevën e urisë, do të vazhdojmë deri në vdekje. Kujt po i pengon zbardhja e rastit me shpifje janë duke na i vrarë vëllezrit për së dyti dhe familjet tona, plus Ambasada e Kosovës erdh sikur të na jep përkrahje por ato mua më thonin ti mba pērgjegjësi pēr grevēn, se kuptoj pse vallë, a pse kërkojmë zbardhjen e rastit, dua ta di populli se për çfarē u derdh ai gjak i dëshmorëve aty kush qëndron prapa tradhëtisë e kurthit që na u bë me mend në kokë nuk shkumë t’i rrezikojmē civilēt pērkundrazi edhe kur na sulmuan ne kërkuam tek OSBE-ja t’i tërhjekin civilt po qillimi i sllavomaqedonve dhe shqipfolsve kanē dashur të bëjnë masakër në Lagjen e Trimave, lavdi ju qoft vllezerve tanë. E vërteta do të zbardhet”

