Plas sherri LR PDSH-RDK: Vesel Memedi tinëzar dhe misterioz

Pas nominimit të Suhejl Fazliut për ministër të pushtetit lokal nga radhët e RDK-së, me reagim të ashpër është paraqitur partneri i koalicionit të kësaj partie LR PDSH – Dega Saraj. Sipas partisë së Zijadin Selës, kreu i RDK-së është “tinzar dhe misterioz” pasi nuk i ka konsultuar për përzgjedhjen kadrovike. Madje, nga kjo degë e LR PDSH-së shprehen se marrëveshja për koalicionin “Aleanca për Shqiptarët” obligon palët për veprime të “bashkërenditura dhe sinkrone”, por të njejtit nuk spjegojnë se pse partia e tyre amë, pra LR PDSH ka devijuar plotësisht nga kjo marrëveshje duke mos u konsultuar aspak me dy partnerët e koalicionit, për asnjë çështje. Ja edhe reagimi i plotë:

“Reagim

Dega e LR PDSH-së në Saraj distancohet nga RDK-ja e Vesel Mehmetit

Kryesia e degës si dhe të gjithë anëtarët e LR PDSH-së në Saraj, me indinjatë të thellë kanë reaguar kundër vendimit të njëanshëm dhe kryeneç të partnerit të Aleancës së Shqiptarëve, përkatësisht kundër Vesel Mehmetit, kryetar i RDK-së, i cili pa informuar paraprakisht dhe pa dhënë kurrfarë sqarimi ka vendosur krye më vete që për ministër të saj të propozojë qytetarin e Kondovës, Suhejl Fazliun.

Parimet esenciale të Marrëveshjes Shqiptare të nënshkruar në mes të liderëve politik shqiptar në Maqedoni, por edhe parimet e marrëveshjes për bllokun opozitar nën emrin Aleanca për Shqiptarë, obligojnë që veprimet të jenë të bashkërenditura dhe në sinkroni të plotë me të gjitha interesat kombëtare. Së këndejmi, edhe përzgjedhja e kandidatëve për poste ministrore duhet të jetë e matur, e kujdesshme, duke i verifikuar personat përmes të kaluarës së tyre në vijën e interesave kombëtare.

Pyesim publikisht Vesel Mehmetin se kë e përfaqëson qytetari i Kondovës, Zyhejl Fazliu? Më së paku mund të jetë përfaqësues i RDK-së, sepse kjo parti as që ka pasur degë aktive dhe as që ka funksionuar në zonën e Sarajit. Veprimet e linjave nëntokësore më së paku i përkasin Aleancës së Shqiptarëve. Jemi thellësisht të bindur se emërtimi i këtij personi për Ministër të Pushtetit Lokal vjen pikërisht nga kjo linjë, meqë z. Fazliu kurrë nuk është parë as të ketë aderuar në RDK kurse familja e tij ka kohë që nuk marrin pjesë në votime në asnjë palë zgjedhje!

Dega e LR PDDSH-së, në Saraj, po ashtu, kërkon nga kryesia qendrore e Partisë që ta shqyrtojë aleancën e vet por edhe bashkëpunimin me RDK-në e Vesel Mehmetit i cili jo njëherë është treguar mjaft tinzar, jo i sinqertë, jo parimor dhe misterioz në veprimet e tij të cilat pa dyshim që po e dëmtojnë drejt për drejt LR PDSH-në.

Dega e LR PDSH, Saraj“- thuhet në reagim./FJALA