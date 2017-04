PLD dhe LSDM kërkojnë zhbllokimin e punës në Kuvend

Partia Liberal Demokrate përmes një komunikate për media kërkon që VMRO-DPMNE-ja menjëherë të zhbllokojë punën e Kuvendit, me qëllim që të zgjidhet qeveria e re reformuese dhe legjitime. Gjithashtu edhe ngaLidhja Social Demokrate e Maqedonisë, kërkojnë nga deputetët e VMRO-DPMNE-së të zhbllokojnë punën e Kuvendit.

Nga Partia Liberal Demokrate kërkojnë poashtu ndërprerje të replikave dhe kundër replikave me qëllim të pronlongimit të formimit të qeverisë. Nga kjo parti gjithashtu thonë se deputetët e VMRO-DPMNE-së po shkelin Kushtetutën dhe vlerat e saj themelore, siç janë qeverisja e së drejtës, pluralizmin politik, pranimin e rezultatit nga zgjedhje të lira dhe demokratike dhe respektimin e vullnetit të shumicës.

“Udhëheqësia e VMRO-DPMNE-së edhe një herë vërtetoi se është anti-shtetërore me atë që tani një javë e bllokon konstituimin e Kuvendit të Maqedonisë. Nikolla Gruevski duhet ta kuptojë se është opozitë dhe nga ky fakt nuk ka ikje”,thuhet mes tjearsh në kumtesën e PLD-së.

Gjithashtu edhe nga LSDM kërkojnë zhbllokimin e punës në kuvend, e cila do të mundësonte të zgjidhet kryetari i ri i Kuvendit, ku i njëjti, do të kërkoj nga presidenti Gjorge Ivanovin që ti jepet mandati kreut të LSDM-së Zoran Zaev.

“Maqedonia do të jetë shtet i së drejtës, do të ketë reforma themelore në gjyqësor dhe prokurori dhe do të ketë drejtësi për të gjithë. Deputetët e VMRO-DPNME-së për këtë arsye i pengojnë proceset demokratike në Parlament. Ata mendojnë se mund ta mbrojnë udhëheqësinë e VMRO-DPMNE-së nga përgjegjësia për krimet e bëra në dëm të qytetarëve, gjatë dhjetë viteve të kaluara. As Nikolla Gruevski, as deputetët e VMRO-DPMNE-së të cilët replikojnë mes vete në Kuvend, nuk do të ndalin drejtësinë”, thuhet në kumtesën e LSDM-së. /Art Channel/