“Plumb në ballë” për prokurorin Jovevski

Pas disa minutave pritet të fillojë protesta kundër rikualifikimit të rastit të Almir Aliut nga “vrasje” në “aksident”, mirëpo para qeverisë veçmë janë grumbulluar mijëra protestues. Protestuesit mbajnë pankarte në të cilat kërkojnë Drejtësi për Almirin, kundër sistemit të korruptuar gjyqësor, si dhe me porosinë “Pa drejtësi, nuk ka qetësi”.

Poashtu qytetarët kanë mbajtur edhe një pankartë me fotografinë e kryeprokurorit Jovevski të votuar nga BDI-ja. ai në fotografi është me një plumb në ballë.