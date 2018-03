Po ja ndërtojmë një disko Fatime Fetait, skemi çka bëjmë! Veç le t’fillojë ti zbulojë rastet e montuara dhe “patriotët” e korruptuar!

Artan Mehmeti

Shqiptarët në Maqedoni janë popull në zor (zorli). Na ka ndodhur Sopoti, na ka ndodhur Brodeci, Gjorçe Petrovi, na ka ndodhur Monstra, na ka ndodhur Lagja e Trimave, …. Në fakt, çka nuk na ka ndodhur! Prandaj kur je në zor, je i gatshëm të pranosh çdo kusht, vetëm e vetëm ta tejkalosh zorin.

Madje, madje, kur je në zor dhe nëse e kërkon nevoja, pranon t’ia ndërtosh edhe një disko Fatime Fetait, nëse ky është kushti ta tejkalosh zorin! Po, po, ske çka bën, vetëm e vetëm të fillojë t’i ndriçojë rastet e montuara kundër shqiptarëve. Le të dalë çdo natë në disko, nëse ia do shpirti aq shumë. Letë kërcen, le të këndon. Bile edhe Aca Llukasin do t’ia sjellim t’i këndojë, nëse e do nevoja! Krejt “otkaçeni” tipat e estradës serbe do t’i sjellim, nuk ka problem. Sepse s’kemi çka bëjmë, tash jemi në zor.

Ndoshta atëherë i harron pak “shuplakat” kundër Zhernovskit dhe u përkushtohet rasteve të montuara kundër shqiptarëve. Sepse s’kemi çka bëjmë, tash jemi në zor! Të fillojmë të grumbullojmë mjete dhe ta gjejmë parcelën për “diskon” e Fatimes. Vetëm nëse na garanton se nuk do të gjejë arsyetime tjera për zvarritjen e ndriçimit të rasteve të montuara dhe krimeve të pushtetarëve shqiptarë, të cilët Akademia maqedonase i mbron sikur të ishin një thesar i çmuar. Sepse krimet e “patriotëve të korruptuar” më së shtrenjti po i paguajmë ne shqiptarët e Maqedonisë!

(Këndi studentor është rubrikë e re në lajmpress.com, e rezervuar për qëdnrimet e studentëve shqiptarë, maqedonas, turq, romë, vlleh, serbë, boshnjakë dhe të gjitha komuniteteve tjera)