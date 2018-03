Po planikohen ‘bomba’ kundër Zaevit, ja autorët?

Përfaqësuesit e lartë të eshalonit të parë të Qeverisë së kaluar, veçanërisht strukturat e saj të

sigurisë, nën koordinimin e ish-udhëheqëses për punë të brendshme, Gordana Jankullovska, kanë

formuar një rrjet sigurie , zbulon gazetari Sasho Ordanovski në kolumnën e tij “ Civil Media”, njofton

Medial.mk.

Ai shkruan se ky operacion i pajisur mirë teknologjikisht, me siguri kryhet pa dijeninë e udhëheqjes

së re të partisë i drejtuar nga Hristijan Mickoski, të cilin kuadrot e vjetra nuk i besojnë dhe siç bën me

dije Ordanovski qëllimi kryesorë i rrjetit në fjalë është përfitimi, dhe më pas të publikojë materiale

për Qeverinë aktuale të LSDM-së, të cilat do të mund ta kishin të njëjtin efekt sikurse “bombat e

Zaevit”.

Ndërkohë, ekspertët e sigurisë theksojnë se ky veprim i opozitës është i paligjshëm dhe shkatërron

sistemin shtetëror, dhe gjithashtu zbulon se në rrethin e sigurisë qarkullojnë zëra, por edhe

indikacione seriozë për atë se selia kryesore e VMRO-DPMNE-së në Shkup, është bazë kryesore që në

mënyrë të paligjshme derdhen informacione personale mbi zyrtarë të ndryshëm nga Qeveria

aktuale./Medial.m