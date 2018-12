Plagosja e drejtorit ekonomik të Gjinekologjisë, Valo Bela mbrëmë në Çai nga një bashkëpartiak, nxori në sipërfaqe shkatërrimin e plotë të njërës prej degëve më të fuqishme të BDI-së- ajo e Çairit, i shkaktuar nga mosdurimi i skajshëm i dy krahëve.

Pas incidentit, funksionarë partiakë kanë thënë për PlusInfo se do të kërkojnë nga lideri i partisë, Ali Ahmeti ta përjashtojë Belën nga partia, por edhe shkarkimin e tij nga posti i drejtorin në Gjinekologji.

Nga BDI nuk ka ende qëndrim zyrtar lidhur me ngjarjet në parti.

Burime prej BDI-së brifojnë se tani një kohë të gjatë degën e Çairit nuk e udhëheq kryetari aktual Beqir Hasani, e as nënkryetarët Nazif Bushi, Bekim Neziri dhe Ejup Ademi. Flitet se ata figurojnë vetëm në letër si kryesorët në degën e Çairit, posaçërisht që kur degën e ka marrë në dorë zëvendës kryeministri Bujar Osmani. Jozyrtarisht, Osmani përmendej edhe si më meritori për emërimin e Belës për drejtor ekonomik në Gjinekologji, kurse gjoja në prapaskenë i është nevojitur për ‘punë të fëlliqura”. Bashkëbiseduesit tanë kanë vërejtje se Osmani i është dhënë tepër fuqi dhe ai koordinon edhe punën e ministrave të BDI-së në Qeveri.

Nga krahu tjetër mohojnë që ka mospajtime në degën e Çairit. Tërheqjen e kryetarit të pazëvendësueshëm Beqir Hasani dhe të nënkryetarëve të degës e interpretojnë me faktin që u ka përfunduar mandati.

Prej aty shtojnë se së shpejti do të fillojë procesi i emërimit dhe zgjedhjes së strukturave të nëndegëve në prag të kongresit partiak. Sipas tyre, punët në degë zhvillohen në mënyrën më normale. Shtojnë se rasti nuk ka prapavijë partiake dhe se partia nuk ka pse të merret me incidentin, por institucionet. /plusinfo

