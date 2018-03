Po vijnë ditë të mira për Çarshinë e Shkupit dhe esnafët e Çarshisë!

Esnafët e Shkupit kanë realizuar sot një një takim të frytshëm dhe miqësor me ministrin e kulturës Robert Alagjozovski dhe sekretarin shteteror në po atë ministri, Valmir Aziri.

Në takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit e esnafit, Bejto Murina, Muhamet Lamallari dhe Mujdin Brava.

“Biseduam për planet dhe projektet e esnafit, që i kemi në realizim e sipër dhe per një bashkëpunim të përafërt në të ardhmen me Ministrinë e kulturës ne fusha te ndryshme, e sidomos atë te manifestimeve kulturore, siç janë Tingujt e Çarshisë , dita e qoftes (qebapit), por edhe te tjera qe do ti përpilojmë se bashku.

Biseduam qe te kemi manifestime te përbashkëta dhe mire te organizuara,festivale te shoqatave kulturoro-artistike e te tjera te cilat mund te kalojnë ne manifestime tradicionale.

Zyre adekuate me hapësira te bollshme për Esnafin

Tualete (WC) publike në Çarshi.

Per garazhe ne kate te Teatri Shqiptar, pronë e cila menaxhohet nga Ministria e kultures.

Na gezon fakti se mendimet dhe qëndrimet pothuajse i kemi te përbashkëta. Ministri, por edhe sekretari shtetëror ishin te hapur dhe te vendosur qe bashkërisht ti realizojmë te gjitha projektet qe janë ne funksion te revitalizimit te Çarshisë së Vjetër”, thuhet në njoftimin e esnafëve pas takimit.