Mauricio Pochettino do të mbajë një sy dhe një vesh nga sfida e Interit me PSV, pasi ka për qëllim të sigurojë kualifikimin në raundin me eliminim direkt të Ligës së Kampionëve, të martën. “Spurs” hyjnë në “Camp Nou” për të fituar ndaj Barcelonës, e cila tashmë e ka siguruar vendin e saj në raundin e ardhshëm të këtij kompeticioni si fitues të Grupit B.

Interi është në një nivel me “Spurs”, në kuotën e shtatë pikëve. Trajneri i Barcelonës, Ernesto Valverde, siguroi Interin se nuk do ta marrë lehtë përballjen me ekipin e Premier League, ndërsa Pochettino do t’iu kushtojë vëmendje të madhe gjërave në Milano.

“Natyrisht, nuk do të gënjej, ne do të interesohemi të dimë se çfarë po ndodh atje, – u tha Pochettino gazetarëve. – Do të jemi të vëmendshëm, por do të përqëndrohemi në ndeshjen tonë. Është e rëndësishme të dimë se çfarë ndodh në Milano, por edhe të përqendroheni në “Camp Nou”.

Ne do të jemi të gatshëm për të qenë në gjendjen tonë më të mirë. Është një lojë kaq e rëndësishme dhe duhet të japësh maksimumin. Jemi përgatitur jo vetëm fizikisht, por edhe mentalisht. Do të mendojmë çfarë do të bëjmë ne, jo atë që do të bëjë Barcelona.

Ne e dimë se Barcelona ka një skuadër të shkëlqyeshme dhe të gjithë lojtarët meritojnë të jenë këtu. Ndonjëherë ka gjëra të pashpjegueshme në futboll. Ne jemi ekipi i vetëm në Europë, që nuk ka nënshkruar me asnjë lojtar, as nuk ka shitur asnjë lojtar, por ende është përmirësuar. Kjo nuk është e rastësishme”.