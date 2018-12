Shkruan Ismije Reka -arsimtare politikisht e suspenduar nga puna në vitin 1981 në Shkup

Bazuar në ditarin e saj

Monografia për ngjarjet e vitit 1968-data kur në Tetovë u bën demonstratat me moton “Të përdoret për 28 Nëntor Flamuri Kombëtar-simbol i shqiptarizmit”

Se ç’ma shpalosi kujtesën, më kthen 50 vite pas…

Unë mësuese në shkollën fillore “25 Maji” në Hasanbeg (Singjeliq). U tubuam arsimtarët në sallë bashkë me drejtorin, Shefki Ismaili. Arsimtari i historisë, Ruzhdi Ahmeti përpara tij e kishte gazetën ku kish dalë një artikull për ate se kombësitë kanë të drejtë ta valojnë flamurin e vetë. Bashkë me drejtorin të gjithë ishim të njëzërit për ta festuar këtë ditë. Dihet, njëri nga arsimtarët ( H.I. ) me këmbëngulje ishtë për jo. Ne të tjerët nuk e përfillëm, sepse me mall kishim pritur njëzet e tre vite që ta shihnim flamurin tonë të valuar përsëri. ( Vëllezërit dhe motra ime që ishin nxënës të gjeneratës të vitit 1945 tregojnë se flamuri ka valuar atëherë ). Kjo festë ishte e lidhur edhe me program. Sa çel e mshel sytë pregatitëm pika për programin e 28-shit. Kolegu im, Luigj Nikolla u caktua që t’i mbledhë pikat që do të ipeshin atë natë. Si sot më kujtohet nxënësi im Fatmir, e kishte pregatitur pa mua, këtë vjershë:

“Ring-e ring po ban Shqipnija

Rankoviçit i ka hi tërpia”

Të nesërmen, ose menjëherë pas festës, në mëngjes, në hollin e shkollës më priste askush tjetër, pos kolegut H.I. Ai duke më tërhjekur nga mëngu në njërën nga klasat më thotë:

– Shif moj Ismije çka kanë shkruar në tabelë-“Rroftë Shqipëria”!

Në mes të kësaj parulle kish kaluar syngjeri i lagur, por nga pjesët e mbetura të parullës shumë qart e njoha shkrimin e “këtij” që u bë si i “brengosur”.

Menjëherë e dita që është provokim. Se si rrodhën ngjarjet më tutje i dijmë ne të asaj kohe. Dihet pastaj në ngjarjet e 81-shit i njëjti “kujdestar”, më denoncoi si “mbrojtëse” e ngjarjeve dhe u suspendova nga puna.

Por, gjithmonë pas kësaj ngjarje e pyes vehten a thua është më mirë të flasësh apo të heshtësh!?

Përfundoj-Të përmenden e të mos harrohen!

