Policët kërkojnë marrëveshje të re kolektive

Një pjesë e policëve punojnë pa uniforma, diku nuk kanë as emblema në uniformat e tyre, nuk kanë çizme, nuk kanë pajisje tjera për punë dhe janë të paraqitur me rrogë minimale, këto, janë vetëm disa nga problemet me të cilët ballafaqohen policët që punojnë nëpër burgjet e Maqedonisë, sipas Goce Dellçev Todev nga Sindikata e pavarur e policëve, përcjell Telegrafi Maqedoni.

‘Puna e policëve nëpër burgjet e Maqedonisë është sjellur në një nivel të turpshëm. Të gjitha sendet që përmendëm se ju mungojnë kolegëve policë, i kemi vendosur në përmbajtjen e marrëveshjes kolektive. Sot do të nënshkruhet nga Sindikata e policisë së burgjeve dhe administrata, ndërsa ditën e hënë do të dorëzohet te Ministria e drejtësisë dhe do të kërkojmë të nënshkruhet. Teksti i kësaj marrëëeshje kolektive është bërë sipas shembullit slloven dhe kroat’, tha Todev.

Nga Sindikata e pavarur e policëve informuan se kanë përkrahjen e tetë, nga gjithsejt 12 burgje, përfaqësues të të cilëve kanë qenë prezent në mbledhjen e parë të përgjithshme./